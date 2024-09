Brak dat na otodom.pl to jedno, bo interfejs użytkownika to "oglądaj i zapomnij co widziałeś". Dlatego napisałem wtyczkę - można zapisać oferty, dodać komentarz do każdej, uzupełnić ukryte elementy ceny (garaż). Do tego przyjazne przeglądanie (sortowanie po wartości czy cenie za metr, filtrowanie)