Dla wszystkich traktujacych powaznie te zawody polecam poogladac jak to wyglada i jak sa kwalifikowani zawodnicy na podstawie niepelnosprawnosci. Z ostatnich igrzysk pamietam plywanie 7 niskoroslych vs osoba ktora miala konczyny tylko z jednej strony lub 7 osob z roznymi brakami vs kadlubek ktory wygral. Rozumiem, ze trudno znalezc osoby z takimi samymi niepelnosprawnosciami ale zwyczajnie te zawody sa glupie i nie fair.