Szwecja jest krajem teoretycznym. 300 zamachów b-------h i 400 strzelanin rocznie w kraju gdzie są może 3 duże miasta xD 50% populacji Malmo to nie są Szwedzi. Każde duże miasto tam to właściwie Afrykańskie getto walczące gangami o wpływy, a i tak przyjdzie jeden z drugim Szwedzkim debilem i powie że jest zajebiście w Szwecji bo w jego mieście powiatowym na zadupiu to nie ma gangów xD



Zresztą w Polsce będzie to samo - kto ma olej w głowie ten wie że Islam to jedyne wyjście, ale zamiast być muzułmaninem w chlewie jakim jest Europa to Arabia Saudyjska czy Emiraty to jest właściwy kierunek. Wkrótce przeciętne europejskie państwo będzie zrównane poziomem życia do Afganistanu tak czy siak.



W Rijadzie mężczyzna nie ma prawa dotknąć czy nawet zagadać obcej kobiety, mają osobne kolejki np. na eventy przez co do większości miejsc wchodzą szybciej, to jest prawdziwy Islam, nikt nikogo nie zaczepia, nie ma przestępczości, jedno z bezpieczniejszych miejsc w jakich byłem gdziekolwiek, absurdalnie czysto.



