A czego się spodziewać po narodzie, który od 35 lat rozkrada to co pozostało po ZSRR, a wcześniej też byli znani z plądrowania i rozkradania co im w łapki wpadło.

Jakbym miał scharakteryzować rosyjskie społeczeństwo to będą to:

przemoc, kłamstwo, szowinizm, złodziejstwo, nieodpowiedzialność, infantylność, egoizm, pycha, snobizm, pretensjonalność i roszczeniowość.