Skrajna lewica to zbieranina obłąkańców, którzy żyją w alternatywnej rzeczywistości. Kiedyś lewica debatowała nad istotnymi tematami dla ludzi, teraz skrajna lewica (dawna lewica to już dla nich prawica) debatuje nad dziurą w d#pie bo myśli, że 93% ludzi, którzy na nich nie głosowali tylko na to czekają. I teraz nie wiadomo co gorsze czy chłopski rozum konfederatów czy fizyka czarnej odbytniczej dziury którą tak pieczołowicie bada skrajna lewica.