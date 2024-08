No i słusznie. Co to ma być, że zakazują rurek i parasolek do drinków, zamiast zająć się wielkimi korporacjami wydobywającymi ropę naftową xd Działania UE w kwestii klimatu wyglądają trochę jak zabezpieczenie w stylu "no my robiliśmy co mogliśmy - przyczepiliśmy nakrętki, zakazaliśmy słomek, nam nie można niczego zarzucić."