Nie dość że strzelamy do naszego odwiecznego wroga, to jeszcze robimy to czyimiś rękami, nie ponosząc za to konsekwencji.

Pomoc Ukrainie to jedna z tych nielicznych kart naszej historii gdzie to my "jesteśmy Sprite".



Stary sprzęt wojskowy zamiast zardzewieć w naszych magazynach to bije Moskala i jeszcze to nie nasi żołnierze giną i nie nasze miasta walcuje ruska artyleria.



Do tej pory mi się wydawało, że tylko USA tak potrafi, a tu nagle tak naprawdę to my Polacy nakręciliśmy tą wojnę, jako pierwsi dając Ukrainie sprzęt do obrony własnego kraju. Pokaż całość