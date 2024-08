Dlatego właśnie nie zostaje miliarderem - ba nawet milionerem - bo nie ma sensu żebym miał zginąć na swoich luksusowym jachcie otoczy pięknymi kobietami czy w swoim prywatnym odrzutowcu. 20 letni Fiat Punto + wynajmowany pokoik w mieszkaniu pełnym pijanych Ukraińców i Gruzinów + praca w kołchozie której się nienawidzi to jest prawdziwe szczęście człowieka, no i bezpieczeństwo bo co najwyżej dostaniesz w gębę od pijanego Gruzina któremu zwrócisz uwagę że podżera Pokaż całość