Nic mnie bardziej nie wqrwia u myśliwych jak to że skoro już są i się chełpią utrzymywaniem "równowagi w przyrodzie" to niech chociaż zaczną to faktycznie robić. Czyli (tępaki ze strzelbami - to do was) należy strzelać do DZIKÓW które przejęły miasta o wsiach nie mówiąc! Nie do kaczek, nie do sraczek, nie do chomików! Do D-Z-I-K-Ó-W - to takie zwierzę w ogóle niepodobne do domów i rowerów.