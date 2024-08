Taka kolej rzeczy - im więcej promowania "różnorodności", tym mniej różnorodności. Rasy się zmieszają, pozostanie brązowa masa. Cały świat w tęczy stanie się kakofonią do porzygu.

Prawdziwa różnorodność to pozwolić ludziom robić to, do czego się najlepiej nadają. Jeden niech projektuje elektronikę, a inny niech zbiera bawełnę. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )