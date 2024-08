Oczywiście że może. Nie wiem dlaczego się tak podniecanie jakimiś artykułami prawnymi. Jak USA zechce to będzie w NATO. Utworzenie Kosowa też było nielegalne i co? Jest Kosowo czy go nie ma? Ataki Izraela też są sprzeczne z prawem międzynarodowym, i co? I nic... Regulacje prawne są wiążące tylko dla słabych.