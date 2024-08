Ja nie chcę obniżenia dla mężczyzn tylko wydłużenia dla kobiet. Przecież za kilka lat z emerytury będzie brakować na życie. Emeryci teraz mają najlepszy czas. Trzeba wydłużyć wiek kobietom. Emeryt pracy już nid znajdzie jeżeli miał przerwę. Lepiej pracować do śmierci niż siedzieć w domu. Nie dotyczy to każdego zawodu ale jeżeli ktoś może pracować to powinien to robić. Na emeryturze człowiek głównie siedzi i dziadzieje.