Pomijając wszystko, stawianie turbiny w mieście 14m nad ziemią jest bez sensu. Ona prawie nic nie będzie produkować. Rzekoma mieszkanka miasteczka Wilanów też może się dokształcić, bo do 12m na zgłoszenie jest liczone co końca najwyższego punktu czyli jednej z łopat. Daje to maszt dużo niższy lub konstrukcję wyższą.