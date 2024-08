Pokaż całość

Nie wiem, kto to powinien przeczytać, ale kłótnia tych panów skłania mnie do wyjaśnień. friko9 Jak się zaczyna wojnę z kimś, to trzeba się liczyć z faktem, że może nie iść po twojej myśli i ktoś może również na twoje terytorium wjechać, tak jak ty na jego. To było taktyczne zagranie ze strony Ukrainy, że wjechali nieniepokojeni na teren Rosji i zmusili ich do działań.ALE @ manjan nawet jak ktoś