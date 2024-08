1. Co z prawami autorskimi? Jak gra jest o batmanie to oczywistym jest, że prawa autorskie do tej postaci i innych z uniwersum były kupione na jakiś czas. Pewnie w umowie jest zapis, że wygasają razem z końcem wsparcia gry a nawet jeśli nie to gracze nie mają żadnych praw, żeby stawiać server z postaciami z uniwersum batmana.

2. Co z własnością intelektualną firmy? W serwerze mogą być rozwiązania wspólne dla wielu gier danego studia, których nie chce upubliczniać. Dodatkowo np. Chińczycy mogą po prostu wszystko na chama skopiować i będzie to problemem dla wydawcy.

3. Najważniejsze, dzisiaj gry to nie jest jakiś plik .exe co można sobie odpalić. Tutaj masz co używa nowy Mortal Combat 1:



Game services - Amazon Eliastic Compute Cloud (EC2)

Audit/logging - AWS CloudTrail Pokaż całość