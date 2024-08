Badanie mówi prawdę ludzi nie stać na mieszkanie, to takie szukanie na siłę. Mam kilku znajomych co chętnie by wzięło kredyt i uwolniło się od czynszu... Przynajmniej spłacali by swoje mieszkanie.



Co do kredytu jeszcze raz powtórzę jest ok dla rodzin z dziećmi i to powinno być promowane. Masz dzieci państwo pomaga w spłacie kredytu. Ten kraj się wyludnia mamy olbrzymi niż demograficzny jeśli tego nie zmienimy zaleją na tysiące imigrantów.