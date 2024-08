Jeśli ktos kupuje nowe auto dla siebie na lata to polecam liczyc sie z doplata za konserwację w profesjonalnym salonie. Sa auta lepiej i gorzej zabezpieczone, ale fabrycznie nikt nie zrobi wam lepiej niz specjalista zajmujacy sie tylko tym.



Jak wezmiecie uczciwego fachowca to porobi zdjecia na kazdym etapie i nawet srubki wam osobno przeczysci i zakonserwuje. Podwozie i profile zamkniete to podstawa i trzeba to robic na nowym aucie jak chcecie miec spokoj na zawsze, bo usuwanie rdzy a potem konserwowanie to juz nie to samo i przy profilach nie ma jak zrobic piaskowania.



Da rade znalezc firme co ogarnie za 6k sredniej wielkosci nowe auto i chetnie je biorę bo nie trzeba czyscic tyle co pordzewiałe. Do sprzedazy zachowac zdjecia i gitara.



