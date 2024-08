Naturalna prawdziwa kobieta. Ideny przykład że stary chłop nie jest tak stary jak stara baba. Pewnie z kimś pojechała i źle wybrała. Jak zdawałem prawo jazdy to chyba była informacja ze jak jest problem na autostradzie to trzeba zgłosić do pomocy drogowej i czekać. Prawdopodobnie zdawaliśmy w podobnym czasie więc musiała to mieć.