Obstawiałem 10 medali i w sumie tyle było. Mimo to martwią wyniki szczególnie w lekkoatletyce. Nie chodzi mi o medale, ale choćby o to by zawodnicy przygotowali formę by bić lub zbliżać się do życiówek, a tu? Większość była daleka od tego...



Inna kwestia to fakt, że Europa się zwija trochę w temacie sportu i to jest już jakiś trend. O kryzysie lekkoatletyki było już głośno w zeszłym roku po MŚ.