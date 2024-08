"Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki na przygotowania do igrzysk w Paryżu wydaliśmy 471 918 911,93 zł. To suma dotacji dla związków sportowych w dyscyplinach olimpijskich. Dla porównania koszt przygotowań do igrzysk w Rio de Janerio w 2016 r. to 388 684 103,54 zł, a przygotowania do igrzysk w Tokio w 2020 r. pochłonęły 538 320 644,24 zł.