No to jest psucie biznesu... wyobrażam sobie, że mogi by "przypadkiem" zdetonować satelitę na wysokości 400km tam gdzie jest najwięcej Starlników i w ten sposób zniszczyć Muskowi infrastrukturę (SpaceX ma obecnie najwięcej swoich sateilitów w kosmosie).



W przyszłości pewno taka sytuacja się zdarzy... ciekawe jak to będzie rozwiązywane od strony prawa.