poszło dalej niż jeszcze niedawno można było to sobie wyobrazić

Czyli tydzień temu mogłem sobie iść i podpalić budynki gdzie mieszkają "imigranci" a dzisiaj już nie mogę? No faktycznie oburzające! Co nas czeka jutro? Nie będę mógł zamordować osoby co na mnie krzywo spojrzy w autobusie?