Myślę, że na obecną chwilę to tylko w Polsce można mówić o ludziach chętnych do pójścia na front. Jak pokazują informacje z Rosji a szczególnie Ukrainy, "kto może to ucieka od poboru"! Dla tych, którym perspektywa śmierci na wojnie nie jest obca, lepiej przepłynąć rzekę do Rumunii, niż dostać nagrobek na koszt państwa.