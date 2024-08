Przypomniało mi się jak dawno temu, jak była jeszcze zasadnicza służba wojskowa kolega uciekł z jednostki, rano zapukała do niego żandarmeria i pyta czy zastano Tomasza Nowaka a on im na to że nie ma brata, że jest w wojsku. Zostawili jakieś namiary i kazali żeby dać znać jak by się brat pojawił.

Tomek nie miał brata :)