No tak to wygląda pod każdym dworcem w większych miastach, nie tylko w Polsce. Szkoda że klienci dają się im oszukiwać, bo jakby nie było łosi co "zapłacą bo im się nie chce kłócić", to by te mafie szybko pozdychały z głodu, a wystarczy znać podstawowe przepisy taxi żeby być odpornym na takich gości. Oszuści zawsze znajdą się tam, gdzie są ludzie, którzy dadzą się oszukać. Klientom się nie chce poświęcić kilku Pokaż całość