Kamala w prosty sposób ale niedosłowny sposób stara się wytłumaczyć zagrożenia przetrzymywania wszystkiego w chmurze. Co rozumie wyznawca Trumpa co widzi wszędzie lewaków, wyznaje kapitalizm i nienawidzi korporacjonizmu (gdy korporacjonizm=kapitalizm)? Że chodzi o dosłowną chmurę. A potem ględzenie o "lewakach" z WEF (czyli kapitalistach) jak np. Bill Gates i Microsoft, jeden z dostawców usług tego typu. Skomplikowany jest świat konserwatywnego wyznawcy kapitalizmu. A jak do tego dodać np. kwestię Izraela i Palestyny. Pokaż całość