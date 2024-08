Jeśli rzeczywiście ogarnęli bezprzewodowe zasilanie/ładowanie to jest to spory krok do przodu. W sumie to dziwne, że to co w smarfonach jest to od lat standardem, a w przypadku sztucznego serca ma się baterię w plecaku i przewody sterczące z klatki piersiowej co doprowadza do masy infekcji i jest jednym z głównych czynników zgonu.