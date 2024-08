Gdzie jest CBŚ, gdzie jest kontrwywiad? Co na to prezydent i premier? Oczywiście domyślamy się wszyscy, że te kartonowe służby i przywódcy z dykty nic tu nie wnoszą do sprawy, ale jednak szkoda, że musimy przekonywać się o tym wszystkim w tak żenujący sposób i w takich podłych okolicznościach. Pamiętajcie o tym przy kolejnych wyborach.