Lewackie zarządzanie w praktyce. Tak to jest kiedy rządzi ideologia a nie logika.

Normalne łóżka i klimatyzacja w lipcu wygenerowałyby zbyt duży ślad węglowy.

Dlatego ci co to wymyślali takie bzdety latają samolotami kilka razy w miesiącu.

¯\(ツ)/¯