To są Francuzi. Kogoś to dziwi? Poza czubkiem własnego nosa to nic ich nie interesuje. Taka mentalność. Tsk samo jest w firmach w kontaktach międzynarodowych. A lecieć do Francji w delegacje to najlepiej samemu sobie ją zorganizować za firmową kasę bo zostawiając organizacje gospodarzom można wrocic głodnym i niewyspanym.