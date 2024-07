Polecam książkę Brauna "System. Od Lenina do Putina". Po jej przeczytaniu nikt nie nazwie go ruską onucą. Po prostu to co nie mogą znieść lewoskrętni u niego, czy chociażby Trumpa to szacunek do wroga. Braun rozkłada Rosję i jej system na czynniki pierwsze, ukazuje Zachód jako faktycznego twórcę komunizmu, który dokonał przewrotu w Rosji i dziś mamy tego potwora jakiego mamy za naszą wschodnią granicą. Nic nie jest biało-czarne, cały świat złożył Pokaż całość