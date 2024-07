Myślę, że na pierwszym miejscu powinien być kosćiół katolicki.

Homoseksualizm jest jednym z kluczy powołania. Kościół to największa instytucja homoseksualna, która nie wytrzymuje już hipokryzji.

Badacze uzwaja ze w kosciele jest ok 40 na niższych szeblach hierarchii do 75% w wyzszch.



Homoseksualizm jest tam promowany i jest motorem awansu

W samym watykanie szacuje się to na ok. 80% gejów.

Co ciekawe, im zapalczywiej jakiś duchowny występuje przeciwko gejom, tym większe prawdopobieństwo ze