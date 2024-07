Tomasz Lis udawał wtedy bezstronnego dziennikarza xD Oczywiście wiadomo, że to całkowicie zaczadzony publicyta. Stronnik komunistów, liberałów i środowisk rzymskich.



A jeśli coś o tym pachołku Rosji Jaruzelskim można pozytywnego napisać to fakt, że miał więcej inteligencji i kultury niż cała młodzieżówka PO, PIS i Lewicy razem wzięta. No ale byl namiestnikiem ZSRR na Polskę. Głową totalitarnego ustroju.