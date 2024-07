- lobby żydowskie na wysokich szczeblach w usa (nie jest to teoria spiskowa)- sojusznik w strategicznym miejscu- mądrzy ludzie tam som (intel podobno specjalnie założył tam fabryke bo jeden z ich szefów był żydem i powiedział że rzuca prace i przeprowadza sie do izraela, a oni tak bardzo nie chcieli go stracić - Dov Frohman)