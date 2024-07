Na razie nie wiadomo ale za jakiś czas mądre głowy powiedzą nam czy to dobre czy nie, jak będzie trzeba to będą lamentować, że takie piękne i unikalne pustynie zaczynają porastać bezwartościowymi krzakami i stracimy je bezpowrotnie. A motłoch to kupi i będzie razem lamentował co to się dzieje.