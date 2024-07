Bylo juz cos takiego z Wloch (tez negroid i kot, przy plocie na skrzyzowaniu w bialy dzien).Ale francuski ani # p0lka nie widza w tym problemu. Mokebe SO BIG. I jeszcze szef kuchni.Tylko by mu sie zeby nie starly od piasku. Uboj rytualny dozwoloy, weterynarz nie potrzebny. SO TOLERANT.