Jak tu tydzień temu pod znaleziskiem o Gruzinach pisałem że cały Kaukaz to nożownicy, to się jeden wykopek spiął że tylko gruzini a Uzbeki, Tadżyki i inne Kazachy to NIE.



Minął tydzień i Uzbek dźga dzieciaki nożem. Cóż za koincydencja? Pewnie wyjątek potwierdzający regułę.