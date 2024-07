Od dawna mówię, że to całe globalne ocieplenie jest spowodowane drastycznym rozwojem miast oraz laniem betonu gdzie popadnie bez praktyki sadzenia drzew, krzewów oraz innej zieleniny. Gdyby przywrócić to co robili komuchy w PRL (a akurat w kwestii architektury środowiska, patrząc na to co dzisiaj się #!$%@?, to byli mistrzami) to temat byłby znacznie szybciej rozwiązany.



Oczywiście nie dotyczy to tylko Polski. Tyczy się to całego świata.