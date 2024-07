policja potrafi tylko dręczyć cywili, przed bandytami to uciekają gdzie pieprz rośnie. Pijane młokosy? Radiowóz przyjedzie po godzinie albo dwóch jak nikogo już nie będzie. Pijany rowerzysta? Będą go gonić pół dnia. A najlepiej to się dowalić do zwykłego człowieka, który sobie idzie chodnikiem.

policja to banda cieniasów i złamasów.