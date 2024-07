pozostaje mi tylko im życzyć wieloletniej i udanej zabawy na froncie.

Przecież dokładnie tak jest, gdyby zachód chciał te wojne zakończyć to już dawno by się skończyła. Dla nas jednak najlepszą opcją jest to co jest teraz kiedy te dwa narody się wykańczają nawzajem.Dlatego obawiam się prezydentury Trumpa, który będzie chciał to skończyć i wyjść na bohatera, a w praktyce to będzie oznaczało zwycięstwo Rosji w tym konflikcie.