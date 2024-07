Dlatego moje mieszkanie stoi od 5 lat puste. Mieszkamy w mieszkaniu drugiej połówki a tamto się trochę „marnuje”. Świetnie urządzone, całe AGD na wypasie… co chwila na grupie spotted miasteczka w którym jest to mieszkanie ktoś szuka na wynajem. Ale nie zafunduję sobie takiej gehenny. Kobieta z reportażu na skraju załamania, zniszczone życie, wyjęte z życiorysu lata, myśli samobójcze i leczenie psychiatryczne. Podziękujecie politykom (sobie - za to że takich wybieramy?) za Pokaż całość