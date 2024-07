Ryszard Czarnecki - karierowicz doskonały. Działał w UPR (partia wolnorynkowa), skończył - w sumie to jeszcze nie wiadomo - w PiS (partia socjalistyczna). Po drodze ZChN, AWS, jakieś stowarzyszenia katolickie, oczywiście założenie fundacji (karierowicze to mają potrzebę czynienia dobra - przynajmniej na pokaz). No i wieloletni działacz związków sportowych. Kilometrówki to w zasadzie chyba taka wisienka na torcie tego cwaniaczka.