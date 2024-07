Nie wątpię, że studenci za tym stojący to utalentowani, przyszli inżynierowie. Ale prawda jest taka, że bez polskich firm R&D z tej dziedziny, to jest tylko sztuka za sztuki.

Swoją drogą, to jeden z tych opłakanych skutków przemian lat 90, o których się nie mówi. Wraz z upadkiem własnego przemysłu, szkolnictwo techniczne wyższe znalazło się w stanie permanentnej zapaści.