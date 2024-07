Wyprzedzili swoje czasy, wybudowali Stonehenge. Wyobrażacie sobie, co jeszcze mogli wybudować, gdyby nie wyginęli.



Najprawdopodobniej nic ciekawego. Raz im się udało, a potem do dziś próbowaliby powtarzać to samo. Ich czas przeminął. Skończyli jak Piranha Bytes.