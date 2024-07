To znaczy, skoro był zamach to już nie można o nim pisać krytycznych artykułów i wszystko co zrobił wcześniej ma być zapomniane? Tak? Bo nie czaje do czego bije Musk.



Tak w ogóle to Musk tak się stoczył w ostatnich latach... wygląda że skończyły się już pomysły na innowacje i nowe biznesy. Stał się komentatorem wydarzeń na które nie ma pojęcia (tak jak np.: wojna na Ukrainie)