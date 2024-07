Wody Polskie - to jest najwiekszy syf i przyczyna zatrucia Odry... Nie małe pieniądze wchodzą w grę, dlatego szmac'iarze siedzą cicho. W sumie nic dziwnego skoro się bierze za to pieniądze, wydając firmie/fabryce ponad 220+ zgód/pozwoleń, na zlewanie ścieków czy też innego syfu do Odry.. Łącznie w poprzednim roku otrzymali ponad 700 pism w kwestii "zlewania "i ponad 1/4 (220+) otrzymało zgode na"wieczorne/weekendowe zlewanie," wiec o czym my mówimy ...Tyle czasu już Pokaż całość