No przecież to jest oczywiste, ciągle są zamachy na prawicowych polityków, ekstremistyczna lewica (dzisiaj reprezentowana w Polsce chociażby w Polsce przez Koalicje Rządzącą) jedyne co potrafi to straszyć teoriami z dupy że jak prawica wygra to będzie koniec świata (w sensie dosłownie się planeta ugotuje, ale lewacki mają rozwiązanie - wyższe podatki) i wciska się na siłę narracje że Trump, Konfederacja czy ktokowliek kto się nie wpisuje w ekstremistycznie-lewacką narracje to jakiś Pokaż całość