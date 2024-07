Mieszkam za granicą gdzie jest trochę drożej niż w Niemczech i uważam to porównanie za całkowicie bez sensu. Brakuje warzyw, owoców, mięsa i pieczywa szczególnie jakichś przekąsek wypiekanych, płynów do prania które kupuje się częściej. Różnica zrobi się od razu większą, natomiast wyższe zarobki to rekompensują. Sumarycznie łatwiej to kupić z przeciętnej czy minimalnej pensji. Natomiast jest przynajmniej 10-30% drożej niż w pl