Powinno się stworzyć jakiś rejestr osób z zakazami prowadzenia pojazdu. Jeżeli ktoś byłby tam wpisany, to nie można by mu było sprzedać, wyleasingować, użyczyć pojazdu, pod jakąś karą. To nie jest normalne, że koleś z dożywotnim zakazem prowadzenia może sobie legalnie nabyć auto.