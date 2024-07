wygląda na to że podpalenia sa częścią akcji rosjan, płaca ukraińcom za rożne akcje sabotażowe, przy okazji jesli sprawca zsotanei złapany to pójdzie fama że ukrainiec i po kilku takich przypadkach plan zadziała. plus codzienne przypominanie o wołyniu, pijanym kierowcy i zapomogach.